Ole Gunnar Solskjaer: les clés de son succès à United

En janvier, Ole Gunnar Solskjaer a été élu Premier League Manager of the Month, début mars, il a bouté le PSG de la Champions League et il vient d'être officiellement embauché par Manchester United au poste de manager. Retour à Molde, Cardiff City et chez les U23 de ManU pour comprendre la clef du succès du Norvégien.

© BELGAIMAGE