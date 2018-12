Ole Gunnar Solskjaer entraîneur de Manchester United jusqu'au terme de la saison

Solskjaer, 45 ans, est un ancien de la maison mancunienne. En effet, il a porté le maillot des Red Devils entre 1996 et 2007, marquant 126 goals en 366 matches. En 2008, il a dirigé l'équipe réserve de ManU avant de prendre la direction de Molde FK début 2011. Après un passage à Cardiff City en 2014, il est revenu à Molde, où il a terminé le défunt championnat à la 2e place.

Cette saison, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku et leurs équipiers occupent la sixième position avec 26 points en 17 journées (7 victoires, 5 partages et 5 défaites). United compte déjà 19 points de retard sur le leader, Liverpool, et 11 sur le quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des Champions, Chelsea. La défaite 3-1 contre Liverpool dimanche a été fatale au Portugais. United affrontera le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Ligue des Champions.