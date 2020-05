Le promu sera connu une semaine avant la reprise du championnat.

La Pro League a confirmé vendredi que le match retour de la finale de D1B, entre Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot, aura lieu le dimanche 2 août à 19 heures, soit le lendemain de la finale de la Coupe de Belgique.

Peu avant l'arrêt des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19, le Beerschot avait remporté la manche aller sur le score de 1-0 grâce à un but de Tarik Tissoudali dans cette joute décisive pour la promotion au sein de l'élite du football belge. Le vainqueur de cette double confrontation entre Louvanistes et Anversois remplacera Waasland-Beveren, relégué.

