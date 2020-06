Vincent Euvrard n'est plus l'entraîneur de Oud-Heverlee Louvain, a annoncé le club louvaniste mardi alors que le club de Proximus League est toujours en course pour un ticket pour la division 1A avec le Beerschot.

Vincent Euvrard était en poste à OHL depuis février 2019 et avait assuré le maintien du club la saison dernière via les playoffs 3 contre Lommel. "La saison 2019/2020 avait bien commencé et Vince a mené le groupe au titre de la première tranche, mais les résultats sont restés ensuite en-dessous des attentes", explique le communiqué d'OHL.

Vincent Euvrard ne sera donc pas sur le banc d'OHL pour le match retour face à Beerschot pour une montée en Jupiler Pro League. Les Anversois s'étaient imposés 1-0 à l'aller et le retour est prévu le 2 août.

Les adjoints Joachim Mununga, Hans Visser et José Jeunechamps reprennent le flambeau pendant que le club est à la recherche d'un successeur.

Vincent Euvrard était en poste à OHL depuis février 2019 et avait assuré le maintien du club la saison dernière via les playoffs 3 contre Lommel. "La saison 2019/2020 avait bien commencé et Vince a mené le groupe au titre de la première tranche, mais les résultats sont restés ensuite en-dessous des attentes", explique le communiqué d'OHL. Vincent Euvrard ne sera donc pas sur le banc d'OHL pour le match retour face à Beerschot pour une montée en Jupiler Pro League. Les Anversois s'étaient imposés 1-0 à l'aller et le retour est prévu le 2 août. Les adjoints Joachim Mununga, Hans Visser et José Jeunechamps reprennent le flambeau pendant que le club est à la recherche d'un successeur.