C'est désormais officiel: Philippe Clement quitte le RC Genk, avec lequel il vient d'être sacré champion de Belgique, pour devenir entraîneur du Club de Bruges. Le club de la Venise du Nord l'a annoncé vendredi après-midi sur son site internet. Philippe Clement, 45 ans, remplace le Croate Ivan Leko sur le banc brugeois.

Cela faisait des semaines, voire des mois, qu'on évoquait un passage de Clement au Club de Bruges. C'est aujourd'hui une réalité. L'ancien Diable Rouge revient au club où il a passé dix ans en tant que joueur, de 1999 à 2009. C'est aussi à Bruges que Clement a débuté sa carrière de coach, comme entraîneur adjoint, en 2011. T1 intérimaire à la suite du licenciement de Georges Leekens en 2012, Philippe Clement avait quitté Bruges en 2017 pour devenir entraîneur principal à Waasland-Beveren.

Clement quittait Waasland-Beveren en décembre 2017 et signait un contrat à durée indéterminée à Genk, qui venait de se séparer d'Albert Stuivenberg.

Cette saison, Philippe Clement a mené Genk à son quatrième titre de champion de Belgique. Le club limbourgeois a été sacré champion lors de l'avant-dernière journée des playoffs 1 et a terminé la saison avec 2 points d'avance sur le Club de Bruges.

"Pas une décision évidente à prendre"

"Tout d'abord, je veux remercier toute la famille du KRC Genk", déclare Philippe Clement sur le site du Club de Bruges. "J'ai vécu une période fantastique avec comme point culminant la conquête du titre. Ce n'était pas une décision évidente à prendre entre deux équipes avec lesquelles j'ai beaucoup de liens. Finalement, j'ai décidé de revenir au Club de Bruges. A Genk, j'ai remporté des prix comme joueur et comme entraîneur. A Bruges, j'ai réussi comme joueur et comme entraîneur adjoint et il est maintenant temps de poursuivre ce cheminement en remportant des prix avec le Club en qualité d'entraîneur principal. De manière plus globale, nous entendons travailler afin de professionnaliser encore davantage le Club grâce au nouveau complexe d'entraînement de Westkapelle".

"Une étape logique"

Bart Verhaeghe, le président brugeois, se réjouit de ce transfert. "Je suis très heureux et reconnaissant que Philippe revienne au Club", dit-il. "Au fil des années, j'ai appris à connaître Philippe en tant que professionnel passionné qui a construit sa carrière de manière particulièrement sage. Il a toutes les qualités d'un entraîneur du top et est très sensible au Club de Bruges. Durant sa carrière, il a acquis l'expérience nécessaire, comme joueur, coach adjoint et entraîneur principal. Dans ce contexte, devenir entraîneur du Club de Bruges constitue une étape logique." Clement et la direction brugeoise vont maintenant discuter de la composition du staff. "Une conférence de presse sera organisée mercredi afin de fournir davantage d'éléments d'information", précise le club brugeois.