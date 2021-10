La défaite de ce vendredi à Malines fut celle de trop. Ses adjoints Patrick Asselman et Eric Deflandre sont aussi écartés. Les entraînements seront assurés d'ici là par le trio Geoffrey Valenne, Kevin Caprasse et Reginal Goreux.

Mbaye Leye a été démis de ses fonctions par le Standard Liège ce lundi. Après la lourde défaite du Standard à Malines (3-1) ce vendredi avec un niveau de jeu plus qu'insuffisant et des incidents avec ses supporters pendant la rencontre, la direction liégeoise devait prendre une décision forte.

La semaine précédente, certains médias affirmaient queBruno Venanzi avait déjà décidé de se séparer de son directeur sportif Benjamin Nicaise et de tenir éloigné son directeur général Alexandre Grosjean des dossiers liés aux transferts. Ces informations n'ont cependant pas été confirmées.

Les responsables rouches doivent donc opérer des choix forts dans les prochaines semaines pour reconstruire un club qui semble déjà contraint à devoir préparer la saison prochaine. Cette saison, le Standard n'est que 12e du championnat avec un bilan de 4 victoires, 1 match nul et cinq défaites. Les Rouches n'ont marqué qu'à 10 reprises en autant de rencontres tout en encaissant 17 buts.

Comme déjà annoncé par certains médias, le départ d'Mbaye Leye a été accompagné de celui de ses adjoints Eric Deflandre et Patrick Asselman. Le club annonce que les entraînements seront assurés d'ici la nomination d'un nouvel entraîneur principal par le trio Geoffrey Valenne, Kevin Caprasse et Reginal Goreux.

