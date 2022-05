Il quittera donc bien le FC Bruges à la fin de la saison pour retrouver un club dans lequel il fut l'adjoint de celui auquel il succèdera, Erik ten Hag.

Alfred Schreuder quittera le Club Bruges pour entraîner l'Ajax Amsterdam à partir de la saison prochaine. Le club néerlandais l'a annoncé jeudi sur son site.

Schreuder a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2024. Il succèdera à Erik ten Hag, qui prendra la tête de Manchester United. Schreuder dirigeait Bruges depuis janvier dernier et le départ de Philippe Clement à Monaco. Il s'agira d'un retour à l'Ajax pour l'entraîneur néerlandais de 49 ans, qui a été, de janvier 2018 à juin 2019 l'adjoint de Ten Hag. Il avait ensuite entraîné Hoffenheim pendant une saison puis officié comme adjoint de Ronald Koeman à Barcelone entre août 2020 et octobre 2021.

Sa carrière sur le banc comprend aussi un passage à Vitesse comme assistant (janvier-juin 2009), une aventure à Twente (2009-2015), où il a été l'adjoint notamment de Michel Preud'homme et entraîneur principal en 2014-2015, et un premier séjour à Hoffenheim (2015-2018), comme adjoint de Julian Nagelsmann et Huub Stevens. Avec Bruges, il pourrait remporter dimanche son premier titre en tant qu'entraîneur principal. Depuis sa prise de fonction, il a totalisé 13 victoires, 3 partages et 1 seule défaite en 17 matchs de championnat.

"Devenir l'entraîneur principal de l'Ajax est un honneur et pour moi une opportunité exceptionnelle que je saisis des deux mains", a réagi Schreuder dans le communiqué de son futur club. "Je trouve également très chouette de revenir, car pendant les dix-huit mois que j'ai travaillé à l'Ajax, j'ai vraiment apprécié ce club."

"J'aimerais gagner des trophées à Amsterdam avec une équipe qui pratique un football attrayant", a-t-il ajouté. "Avec un bon équilibre entre les meilleurs joueurs expérimentés et les nombreux grands talents. Mais je veux d'abord terminer la saison avec succès au Club de Bruges. Dire au revoir avec le titre, c'est très important et je ferai tout pour y parvenir."

Directeur général de l'Ajax, Edwin van der Sar a décrit Schreuder comme un "entraîneur fort sur le plan tactique et dispensant de bonnes séances d'entraînement variées".

"Il a acquis de l'expérience en tant qu'entraîneur principal et adjoint dans des clubs de haut niveau dans différents pays et compétitions", a ajouté Van der Sar, qui se dit "convaincu qu'il pourra poursuivre le chemin commencé" par l'Ajax il y a quelques années.

L'Ajax a décroché mercredi son 36e titre de champion des Pays-Bas.

