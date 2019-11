Si la nature lui fiche la paix, Obbi Oulare va enfin décoller. Tous les voyants sont au vert. C'est l'histoire d'un gars (maintenant) bien dans ses baskets et dans sa tête.

"Je ne ressens plus aucune douleur depuis trois semaines. " Dans la bouche d'Obbi Oulare, c'est une vraie punchline, une véritable info, une sacrée bonne nouvelle. Il a lâché ça récemment, avant le déplacement du Standard à Bruges. Un Oulare qui ne souffre pas, ça n'était plus arrivé depuis une éternité. Le site Transfermarkt fait dans l'analytique pure et a comptabilisé ses jours d'absence depuis qu'il a commencé son interminable série de prêts depuis Watford: Zulte Waregem, Willem II, Antwerp et Standard, Il en est à plus de 500 journées sans pouvoir jouer au foot.

...