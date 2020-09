Tous les Diables Rouges et le staff passeront un nouveau test de détection du Covid-19 mardi, a indiqué l'Union belge de football mardi matin, précisant que cette mesure faisait suite au test positif de Brandon Mechele.

Brandon Mechele a été testé positif au Covid-19 dimanche. Le défenseur du Club de Bruges a quitté la sélection lundi. Il doit être isolé au moins huit jours et pourra reprendre l'entraînement collectif après un test négatif.

"Faisant suite au test positif au Covid-19 du joueur du Club de Bruges Brandon Mechele, tous les Diables Rouges et le staff passeront un nouveau test aujourd'hui. Ainsi les protocoles de l'UEFA et de l'URBSFA seront respectés", a indiqué la fédération mardi.

Brandon Mechele est le premier Diable Rouge à être officiellement infecté par le coronavirus. Fin mars, l'ancien international Marouane Fellaini a été testé positif. Dimanche, on a appris que 14 des 22 joueurs de l'équipe belge des moins de 17 ans avaient contracté le Covid-19. Le Club de Bruges a souligné que "tous les joueurs du Club avaient passé un test négatif avant leur départ pour l'équipe nationale, tout comme Brandon Mechele",

