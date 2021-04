La Région Wallonne a donné son accord au Standard pour la construction de son nouveau stade en bord de Meuse à Sclessin, apprend-on ce mercredi auprès du Service Public de Wallonie (SPW), confirmant une information du groupe l'Avenir. La première mouture du permis avait été rejetée l'été dernier.

Le Standard de Liège a ainsi obtenu mardi l'accord, sous conditions techniques, de la Région Wallonne pour enfin lancer la construction de son nouveau stade. En août dernier, le permis intégré relatif à ce projet n'avait pas été accepté en l'état par le fonctionnaire délégué du SPW qui avait exigé certaines modifications. Une nouvelle mouture du projet avait alors été élaborée. Cette dernière avait d'abord reçu l'aval du collège communal liégeois en février dernier. Le club de foot liégeois a donc l'autorisation d'avancer dans son projet.

L'objectif est de réaménager l'enceinte de Sclessin en augmentant notamment le nombre de places dans les tribunes, qui passerait de 28.700 à 32.126. La T2 sera rehaussée et les angles avec la T3 et la T4 seront fermés. Il est également question de redessiner la voirie aux alentours, de rénover les vestiaires, l'éclairage et de sécuriser davantage l'esplanade. Le projet prévoit aussi de construire un ensemble de services autour de l'enceinte, tels que des bureaux, des espaces horeca ou commerciaux. Le budget total avoisine les 100 millions d'euros. Les travaux devraient se dérouler en différentes phases et s'étaler sur plusieurs années.

