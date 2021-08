Fini la Luminus Arena ! Désormais quand vous vous rendrez à Genk les 10 prochaines années, ce sera à la Cegeka Arena.

Le Racing Genk a annoncé jeudi avoir trouvé avec Cegeka un nouveau sponsor pour son stade. L'entreprise informatique limbourgeoise remplacera Luminus. Durant les dix prochaines années, le stade de Genk portera donc le nom de Cegeka Arena.

Het eerste 5G-stadion van België is binnenkort een feit. Vanaf nu heten we je welkom in de Cegeka Arena! En dat voor de komende 10 jaar.



➡️ Ontdek meer: https://t.co/beIOgcErsE#krcgenk #mijnploeg #inclosecooperation #cegeka pic.twitter.com/dffkWx69PB — KRC Genk (@KRCGenkofficial) August 26, 2021

La Cegeka Arena sera le premier stade 5G de Belgique. "Pour le KRC Genk, cette technologie apportera de grandes opportunités dans tous les domaines du club : autant dans le domaine sportif (données des joueurs en temps réel) qu'organisationnel (flux de foule et internet des objets) ou encore l'expérience des supporters (expériences numériques comme la réalité virtuelle)", peut-on lire dans le communiqué de presse du club.

"C'est un honneur de pouvoir s'engager dans cette technologie innovante avec le fleuron de l'économie limbourgeoise. Il nous lancera tous deux dans l'avenir, avec la Cegeka Arena comme rampe de lancement", déclare le directeur commercial du KRC Genk Davy Vanhaen.

"Avec ce partenariat, deux acteurs limbourgeois deviennent pionniers en Belgique. Une très belle et surtout passionnante collaboration nous attend", a réagi le président du KRC Genk Peter Croonen.

Durant l'été 2019, Cegeka avait signé en tant que nouveau sponsor à court-terme du club avant que le lien ne soit à nouveau renforcé aujourd'hui. "Le KRC Genk est un partenaire de rêve pour soutenir notre positionnement et notre ambition sur le marché de la 5G" a déclaré le CEO de Cegeka Stijn Bijnens. "Le stade nous offre un excellent terrain d'essai dans un contexte unique et avec un grand impact".

