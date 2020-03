Noë Dussenne a repris l'entraînement collectif, a annoncé mercredi le Standard sur Twitter. Le défenseur avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit fin août.

Dussenne, 27 ans, était arrivé au Standard quelques semaines plus tôt, après avoir joué les deux premiers matchs de la saison avec Mouscron. Le défenseur avait connu une titularisation et une montée au jeu avec le Standard avant de se blesser.

Dussenne avait participé au stage de Marbella en janvier, où il avait effectué des séances individuelles.

Le Standard de Michel Preud'homme est cinquième à deux journées de la fin de la phase classique et assuré de disputer les playoffs I. Les Mosans accueilleront Saint-Trond avant de se rendre à Zulte Waregem.

