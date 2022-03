Selon la presse italienne, Noa Lang est proche d'un transfert à Milan cet été. Un deal qui arrangerait aussi bien le joueur que son club actuel, mais moins notre compatriote Alexis Saelemaekers.

Après quelques années de vaches maigres, l'AC Milan retrouve le plaisir de la lutte pour le haut du tableau et cette saison les Rossoneri peuvent même rêver de Scudetto. Après 30 journées de compétition, le club de notre compatriote Alexis Saelemaekers occupe seul la tête de la Serie A. Un premier titre national depuis 2011 est donc envisageable du côté de San Siro. Ce qui n'empêche déjà pas de penser à la saison prochaine. Après le gain d'un éventuel Scudetto, il faudra renforcer le noyau. Depuis un moment, les Lombards tentent de faire venir les joueurs de Lille Sven Botman et Renato Sanches. Pour l'attaque, on chuchote que Divock Origi, qui sera libre de tout contrat en juin prochain, serait très proche de rejoindre la capitale de la mode. Cependant, le transfert le plus coûteux de l'été pourrait venir de Pro League. Selon la Gazzetta dello Sport, le Milan AC serait prêt à signer un chèque de 20 millions pour transférer Noa Lang, l'ailier du FC Bruges.

Cette somme ne serait cependant pas suffisante pour les dirigeants Blauw en Zwart qui ambitionnent de faire de Noa Lang le nouveau transfert sortant record de la Jupiler Pro League. Voici deux ans, les champions de Belgique ont payé 6 millions d'euros à l'Ajax pour faire venir l'ingérable néerlandais. Ils veulent donc que le candidat acquéreur propose 30 millions pour le laisser voguer vers d'autres mers. Est-ce vraiment réaliste ? Noa Lang et son entourage avaient l'intention de partir après deux saisons en Venise du Nord. Mais si l'ailier batave continue à livrer un second tour anonyme, le Club pourrait se contenter des 20 millions du Milan. Sous Philippe Clement, Noa Lang était incontournable. Il avait marqué 8 buts et délivré plus de 10 passes décisives. L'arrivée d'un compatriote sur le banc, Alfred Schreuder, n'a pas fait jouer la préférence nationale, loin de là. L'ancien adjoint de Ronald Koeman l'a relégué sur le banc lors des deux derniers matches de championnat. Lang n'a plus marqué en championnat depuis le 15 décembre contre OHL. Si Bruges espère encore toucher le jackpot pour celui qui porte sa vareuse floquée du numéro 10, il faut le vendre dès cet été. Il est clair que Noa Lang n'est pas mieux de sa forme ces dernières semaines. Au Club, on le dit de plus en plus grognon et sur le terrain, il donne raison à l'Ajax qui l'a laissé partir un peu trop facilement en Belgique au vu du talent qu'on lui prête. Lang possède trop de mauvais côtés lorsque son football ne brille pas. Indiscutable sous Clement, il a désormais trois concurrents dans les pattes depuis janvier. Andreas Skov Olsen, Tajon Buchanan et Sargis Adamjan réalisent en plus de belles prestations alors que celles du Néerlandais sont plus que décevantes.Peut-être que Noa Lang doit changer d'air pour repartir de l'avant. Il ambitionne de participer à la Coupe du monde en novembre prochain et pour réaliser l'un de ses plus grands rêves, il doit rester sous le feu des projecteurs pour que Louis Van Gaal continue de l'appeler. Le Pélican est fan de Lang, mais à l'heure des choix, il pourrait sans doute regarder le nombre de minutes jouées. Et au FC Bruges, rien ne garantit qu'il sera encore assez important pour faire partie des heureux élus pour le Qatar.Le fait que Milan se soit positionné maintenant pour l'acquisition de Lang n'est peut-être pas une surprise. La presse italienne cherchait des indices montrant que le Néerlandais de 22 ans est un fan du club rossonero et du directeur technique Paolo Maldini. L'une de ses stories sur Instagram le montrait en train d'écouter un album intitulé " Maldini " avec la légende " Si tu sais, tu sais... ". Et dans un autre post, on lui a remis un maillot du Milan floqué du nom de Maldini dessus. Etranges coïncidences... Attirer un jeune joueur avec beaucoup de potentiel pour environ 20 millions s'inscrit parfaitement dans la nouvelle stratégie de l'AC Milan. Prenez les exemples de Rafael Leão, Théo Hernandez , Franck Kessie et Fikayo Tomori. Tous ces joueurs sont considérés comme des talents, mais ils n'avaient pas encore réussi à percer au niveau international avant de poser leurs valises du côté de San Siro. Noa Lang serait dans la même lignée. La politique appliquée à Milan est aussi payante, puisque les cinq joueurs mentionnés sont tous autant de réussites.D'un point de vue financier, mais aussi sportif, le Néerlandais de 22 ans se situe tout en haut du tableau de chasse milanais pour le prochain mercato. L'entraîneur Stefano Pioli manque d'options sur ses flancs et aimerait apporter plus de la qualité. Noa Lang possède l'avantage de pouvoir évoluer dans presque toutes les positions offensives, même dans la profondeur aux côtés d'un avant-centre si nécessaire. Cependant, son avenir à Milan se situerait du côté droit, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle pour Alexis Saelemaekers. Le Diable Rouge a démarré la saison sur les chapeaux de roues avant de perdre ensuite sa place dans le onze de base. Sur les onze derniers duels, l'ancien d'Anderlecht n'a été titularisé que quatre fois. Et avec 1 but et 3 assists, l'apport statistique n'est certainement pas son point fort.