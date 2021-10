Il n'y a pas de petit trophée pour le joueur de Lyon qui pourrait devoir déclarer forfait pour ce Final Four. Arthur Theate a d'ailleurs intégré le noyau diabolique au cas où.

Comme les autres Diables Rouges, Jason Denayer aspire à gagner enfin un trophée avec la Belgique. L'occasion est belle en Ligue des Nations où la Belgique affronte la France jeudi à Turin en demi-finales.

Le Lyonnais a retrouvé son niveau, dit-il, grâce à l'équipe nationale. "Fin juillet, début août, j'étais malade (coronavirus, ndlr). A mon retour, je n'ai pas rejoué les premiers matches avec Lyon. L'équipe nationale m'a permis de retrouver ma forme, j'ai pu rejouer et retrouver un bon rythme", a expliqué le défenseur des Diables Rouges dans une vidéo postée sur le compte des Red Devils.

La Ligue des Nations "reste un trophée et c'est l'occasion de ramener quelque chose pour la Belgique surtout qu'on est en demi-finale et qu'il n'y a que deux matches. Cela fait toujours plaisir pour la Belgique et pour nous. Comme tout le monde, je pense que la France est un pays avec des qualités énormes, des joueurs qui évoluent au plus haut niveau et qui ont beaucoup d'expérience. C'est une très bonne équipe", a ajouté Jason Denayer, 26 ans, qui s'était entraîné individuellement mardi en raison d'une gêne physique.

Plusieurs médias rapportent qu'Arthur Theate, le joueur de Bologne (ex-Standard et Ostende), 21 ans, pourrait intégrer la sélection pour pallier à toute éventualité. Le jeune espoir s'est entraîné mardi avec les Diables.

