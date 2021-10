Le sélectionneur des Diables rouges a dévoilé la liste des 24 joueurs qui défieront la France à l'occasion du Final Four de la Nations League. Si Kevin De Bruyne est de retour dans le noyau, Jérémy Doku et Dries Mertens sont en revanche toujours absents.

Vingt-quatre joueurs, dont quatre gardiens, figurent dans la sélection de Roberto Martinez en vue du Final Four de la Ligue des Nations en Italie qui s'entamera pour la Belgique par une demi-finale contre la France le 7 octobre à Turin.

Charles De Ketelaere, 20 ans, le joueur en forme du Club de Bruges, est repris à temps plein par le sélectionneur espagnol des Diables Rouges qui récupère Kevin De Bruyne par rapport à la dernière campagne. Jéremy Doku et Dries Mertens, par contre, sont toujours absents. Thomas Vermaelen est contraint de rester au Japon en raison des restrictions sanitaires.

📝 Here are the Devils for the Final 4️⃣. 🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/1gXcD9ribn — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 1, 2021

La finale de cette Ligue des Nations se jouera le 10 octobre à Milan contre le vainqueur de l'autre demi-finale opposant l'Espagne à l'Italie, championne d'Europe, afin de désigner le successeur du Portugal vainqueur de la première édition en 2019. Les Diables Rouges prendront la direction du nord de l'Italie après avoir signé un sans-faute en septembre lors des matches qualificatifs pour le Mondial 2022, en battant successivement l'Estonie (2-5), la République tchèque (3-0) et la Biélorussie (0-1).

Presque qualifiés pour le Qatar, les Diables Rouges devront confirmer leur première place du groupe E en novembre contre l'Estonie à Bruxelles le 13 novembre et contre le Pays de Galles à Cardiff le 16 novembre.

Aster Vranckx et Hugo Siquet repris avec les Espoirs

Jacky Mathijssen a dévoilé sa sélection pour les deux rencontres de qualifications en vue de l'Euro Espoirs de 2023 en Turquie. Les Diablotins joueront le 8 octobre (20h00) contre le Kazakhstan et le 12 octobre (20h00) contre le Danemark. Deux rencontres qui se joueront à Louvain sans Charles De Ketelaere, le jeune Brugeois, retenu à temps plein avec les Diables de Roberto Martinez.

La Belgique a remporté ses deux premières rencontres, au Kazakakshtan (1-3) en juin dernier, et en Turquie (0-3) en septembre.

Vingt-quatre joueurs, dont quatre gardiens, figurent dans la sélection de Roberto Martinez en vue du Final Four de la Ligue des Nations en Italie qui s'entamera pour la Belgique par une demi-finale contre la France le 7 octobre à Turin.Charles De Ketelaere, 20 ans, le joueur en forme du Club de Bruges, est repris à temps plein par le sélectionneur espagnol des Diables Rouges qui récupère Kevin De Bruyne par rapport à la dernière campagne. Jéremy Doku et Dries Mertens, par contre, sont toujours absents. Thomas Vermaelen est contraint de rester au Japon en raison des restrictions sanitaires.La finale de cette Ligue des Nations se jouera le 10 octobre à Milan contre le vainqueur de l'autre demi-finale opposant l'Espagne à l'Italie, championne d'Europe, afin de désigner le successeur du Portugal vainqueur de la première édition en 2019. Les Diables Rouges prendront la direction du nord de l'Italie après avoir signé un sans-faute en septembre lors des matches qualificatifs pour le Mondial 2022, en battant successivement l'Estonie (2-5), la République tchèque (3-0) et la Biélorussie (0-1). Presque qualifiés pour le Qatar, les Diables Rouges devront confirmer leur première place du groupe E en novembre contre l'Estonie à Bruxelles le 13 novembre et contre le Pays de Galles à Cardiff le 16 novembre. Jacky Mathijssen a dévoilé sa sélection pour les deux rencontres de qualifications en vue de l'Euro Espoirs de 2023 en Turquie. Les Diablotins joueront le 8 octobre (20h00) contre le Kazakhstan et le 12 octobre (20h00) contre le Danemark. Deux rencontres qui se joueront à Louvain sans Charles De Ketelaere, le jeune Brugeois, retenu à temps plein avec les Diables de Roberto Martinez.La Belgique a remporté ses deux premières rencontres, au Kazakakshtan (1-3) en juin dernier, et en Turquie (0-3) en septembre.