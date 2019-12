Mpoku suspendu contre Anderlecht et l'Antwerp

Mardi, la Commission des litiges de la Fédération royale belge de football (RBFA) a infligé à Paul-José Mpoku une suspension de quatre matchs, dont deux avec sursis, et une amende de 3.000 euros. Le milieu de terrain offensif international congolais du Standard manquera les rencontres contre Anderlecht et l'Antwerp. La Standard et le joueur peuvent encore aller en appel de cette décision.