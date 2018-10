Moussa Djenepo nominé pour le Golden Boy Award

Moussa Djenepo, qui a marqué deux buts dimanche à Ostende (1-3), se retrouve aux côtés de Moussa Wagué (parti cet été d'Eupen pour Barcelone), Kylian Mbappé (PSG), Christian Pulisic (Dortmund) et des Néerlandais Matthijs de Ligt (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord) et Justin Kluivert (AS Roma). Mbappé avait remporté le prix l'année passée et est encore le grand favori cette année.

Youri Tielemans avait été nominé ces trois dernières années. Avant cela, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi et Jason Denayer avait aussi été nominés.

Le Golden Boy Award est remis depuis 2003. Le lauréat est élu par un jury international de journalistes. Au palmarès, on trouve Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014), Anthony Martial (2015) et Renato Sanches (2016).