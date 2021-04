C'est finalement Mouscron, après une défaite 4-2 au Club de Bruges, qui évoluera la saison prochaine en 1B Pro League, l'antichambre de l'élite du football belge. Si toutefois le club hennuyer parvient à obtenir la licence. Waasland-Beveren, grâce à un succès 1-2 à OHL, disputera les barrages.

Mouscron et Waasland-Beveren se disputaient à distance la lanterne rouge à l'occasion de la 34e et dernière journée de la phase classique de Jupiler Pro League. Les Hurlus avaient la lourde tâche de se rendre sur la pelouse du leader, le Club de Bruges, alors que Waasland-Beveren se déplaçait à Oud-Heverlee Louvain, qui possédait toujours une chance de disputer les playoffs 2.

Les deux rencontres ont offert de nombreux rebondissements. Les Waeslandiens ont mené 0-1 (30e) puis 1-2 (67e), chaque fois grâce à Louis Verstraete, repassant devant Mouscron. OHL avait provisoirement égalisé via Siebe Schrijvers (1-1, 47e).

Les Mouscronnois ont longtemps cru pouvoir éviter la descente sportive en répondant à Waasland-Beveren, d'abord sur une tête de Hamdi Harbaoui, bien servi par Alessandro Ciranni (0-1, 51e), puis par Matias Silvestre (2-2, 72e), qui a égalisé après des buts de Charles de Ketelaere (1-1, 55e) et Hans Vanaken (2-1, 64e).

L'équipe de Jorge Simao s'est toutefois effondrée dans les dernières minutes, encaissant deux nouveaux buts des Néerlandais Noa Lang (3-2, 85e) et Bas Dost (4-2, 89e). Après sept saisons, Mouscron quitte l'élite du football belge.

À noter que Mouscron doit encore obtenir la licence pour le football professionnel s'il veut évoluer en 1B la saison prochaine. Le club, qui s'est vu refuser le précieux sésame par la Commission des licences de l'Union belge, a fait appel de la décision devant la CBAS.

Dans le même temps, les Lions Nicky Hayen tenaient leur victoire à Den Dreef, se donnant le droit de jouer les barrages pour le maintien/montée en D1A contre Seraing.

