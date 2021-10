Le bilan des Hurlus était catastrophique depuis l'arrivée de l'ancien Diable rouge. Philippe Saint-Jean et Olivier Croes assureront l'interim.

Enzo Scifo n'est plus l'entraîneur du Royal Excel Mouscron. La lanterne rouge de 1B Pro League l'a annoncé jeudi sur son site officiel.

"Après de longues discussions entamées après la défaite enregistrée en match amical face à Mandel United, les dirigeants mouscronnois sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient se séparer de leur entraîneur", ont écrit les Hurlus sur leur site internet. Scifo, arrivé fin juin alors que le club venait d'être relégué en 1B Pro Leauge, sera remplacé par le duo Philippe Saint-Jean-Olivier Croes pour le déplacement en championnat de ce dimanche à Lommel.

ℹ️ Communiqué officiel:



Enzo Scifo et l'Excel, c'est terminé.



Plus d'infos sur notre site web ⤵️https://t.co/xuCRLSoVB3 — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) October 14, 2021

L'ancien international belge, 55 ans, n'avait plus entraîné d'équipe depuis son départ de la sélection espoirs (U21) de la Belgique le 19 juillet 2016. Il a débuté sa carrière de coach en décembre 2000 à Charleroi où il est resté jusqu'en juin 2002. Il a ensuite entraîné Tubize (2004-2006), Mouscron (2007-2009), Mons (2012-2013) et donc les espoirs belges (2015-2016). Mouscron n'a pas encore remporté le moindre match en 1B Pro League et occupe la dernière place avec 2 points, à quatre longueurs derrière Virton.

Enzo Scifo n'est plus l'entraîneur du Royal Excel Mouscron. La lanterne rouge de 1B Pro League l'a annoncé jeudi sur son site officiel."Après de longues discussions entamées après la défaite enregistrée en match amical face à Mandel United, les dirigeants mouscronnois sont arrivés à la conclusion qu'ils devaient se séparer de leur entraîneur", ont écrit les Hurlus sur leur site internet. Scifo, arrivé fin juin alors que le club venait d'être relégué en 1B Pro Leauge, sera remplacé par le duo Philippe Saint-Jean-Olivier Croes pour le déplacement en championnat de ce dimanche à Lommel.L'ancien international belge, 55 ans, n'avait plus entraîné d'équipe depuis son départ de la sélection espoirs (U21) de la Belgique le 19 juillet 2016. Il a débuté sa carrière de coach en décembre 2000 à Charleroi où il est resté jusqu'en juin 2002. Il a ensuite entraîné Tubize (2004-2006), Mouscron (2007-2009), Mons (2012-2013) et donc les espoirs belges (2015-2016). Mouscron n'a pas encore remporté le moindre match en 1B Pro League et occupe la dernière place avec 2 points, à quatre longueurs derrière Virton.