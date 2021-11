Les joueurs et entraîneurs n'ont pas été payés le mois dernier.

La Commission des licences de l'Union belge de football de football (URBSFA) a infligé une interdiction de transfert à l'Excel Mouscron.

Un contrôle intermédiaire des comptes a révélé que le club de 1B n'avait pas payé les joueurs et les entraîneurs le mois dernier.

L'an passé, Mouscron a dû une nouvelle fois se présenter devant le Tribunal arbitral du sport (CBAS) pour obtenir sa licence. L'avenir des Hurlus ne tenait qu'à un fil en mai. La Commission des licences avait découvert des fonds et des prêts douteux, des documents manquants et des capitaux introuvables et n'avait pas accordé la licence. L'actionnaire principal, Gérard Lopez, a pensé à revendre le club, mais a confirmé son engagement en vue de la 1B.

Avec succès, car le dossier de licence a convaincu la CBAS. Les Hurlus ont reçu la licence, mais les arbitres ont placé le club sous contrôle permanent. Lors de l'un de ces contrôles de l'Auditorat des licences, Mouscron n'a pas pu prouver le paiement des salaires des joueurs, des entraîneurs et du personnel au mois d'octobre.

L'Auditorat a déposé un rapport la semaine dernière, après quoi la Commission des licences a invité les représentants du club à une audience en ligne. Mouscron n'a pas réussi à réfuter le non-paiement.

En plus d'une interdiction temporaire de transfert jusqu'à preuve du paiement, l'équipe perd deux joueurs sur sa liste de footballeurs de plus de 21 ans pouvant être alignés en compétition, qui est ainsi réduite à 21 joueurs.

Lire aussi: Dans les coulisses du grand nettoyage à Mouscron

La Commission des licences de l'Union belge de football de football (URBSFA) a infligé une interdiction de transfert à l'Excel Mouscron. Un contrôle intermédiaire des comptes a révélé que le club de 1B n'avait pas payé les joueurs et les entraîneurs le mois dernier. L'an passé, Mouscron a dû une nouvelle fois se présenter devant le Tribunal arbitral du sport (CBAS) pour obtenir sa licence. L'avenir des Hurlus ne tenait qu'à un fil en mai. La Commission des licences avait découvert des fonds et des prêts douteux, des documents manquants et des capitaux introuvables et n'avait pas accordé la licence. L'actionnaire principal, Gérard Lopez, a pensé à revendre le club, mais a confirmé son engagement en vue de la 1B. Avec succès, car le dossier de licence a convaincu la CBAS. Les Hurlus ont reçu la licence, mais les arbitres ont placé le club sous contrôle permanent. Lors de l'un de ces contrôles de l'Auditorat des licences, Mouscron n'a pas pu prouver le paiement des salaires des joueurs, des entraîneurs et du personnel au mois d'octobre. L'Auditorat a déposé un rapport la semaine dernière, après quoi la Commission des licences a invité les représentants du club à une audience en ligne. Mouscron n'a pas réussi à réfuter le non-paiement. En plus d'une interdiction temporaire de transfert jusqu'à preuve du paiement, l'équipe perd deux joueurs sur sa liste de footballeurs de plus de 21 ans pouvant être alignés en compétition, qui est ainsi réduite à 21 joueurs.