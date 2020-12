Waasland-Beveren a effectué la bonne opération du bas de classement de la Pro League en l'emportant 2-0 face à Mouscron samedi lors de la 15e journée de championnat.

Dans ce duel de bas de classement, la rencontre se lançait rapidement quand Nuno Da Costa tentait une frappe au premier poteau et mettait Nordin Jackers à contribution (2e). Dans la foulée, la tête de Saad Agouzoul était trop croisée (3e). Le même Agouzoul partait ensuite à la faute mais la frappe de Frey est trop croisée (11e).

Les Mouscronnois pensaient ouvrir le score à la 13e minute quand, sur un long ballon, Charles-Andreas Brym trompait Jackers mais voyait son but annulé à cause d'une position de hors jeu de Nuno Da Costa. Après un premier quart d'heure très animé, le rythme baissait et les occasions devenaient inexistantes.

La deuxième période partait sur de meilleures bases, avec coup sur coup une frappe d'Andreas Wiegel sauvée par Hervé Koffi (49e) et puis une tête de Deni Hocko, bien servi par Beni Badibanga, dans les gants de Nordin Jackers (50e). C'est finalement l'homme en forme du moment, Aboubakary Koita, qui profitait d'une mauvaise passe de Jean Onana pour ouvrir le score d'une jolie frappe en dehors de la surface (58e).

La deuxième mi-temps se montrait aussi pauvre en occasion que la première et on ne vit plus grand chose, à l'exception d'un coup-franc d'Alessandro Ciranni au ras du poteau (76e). Bien que devant au marquoir, ce sont les hommes de Nicky Hayen qui se montraient les plus entreprenants, par l'intermédiaire d'Alessandro Albanese (83e), de Serge Leuko (85e) et de Dries Wuytens (86e) qui forçaient successivement Hervé Koffi à la parade.

Dans les arrêts de jeu, Michael Frey profitait de la position avancée d'Hervé Koffi pour frapper de loin et doubler la mise et sceller définitivement la victoire de Waasland-Beveren (90e+2). Au classement, les Waeslandiens (15 points) effectuent la bonne opération, se classent quinziièmes et laissent la dernière place à Mouscron (10 points).

