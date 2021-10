Depuis son arrivée début 2018 au pays noir, Morioka a compilé 14 buts et 18 passes décisives en 87 matches avec les Zèbres.

Le Sporting de Charleroi a annoncé lundi la prolongation de contrat, jusqu'en juin 2024, de son meneur de jeu Ryota Morioka. Le Japonais de 30 ans arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison.

Arrivé en Belgique en juillet 2017 à Waasland-Beveren, il a joué six mois avec les Lions avant de rejoindre le RSC Anderlecht début 2018. Ne parvenant pas à percer chez les Mauves, il a été cédé sur base locative à Charleroi en janvier 2019, puis transféré définitivement six mois plus tard.

Depuis lors, Morioka a compilé 14 buts et 18 passes décisives en 87 matches avec les Carolos. Moteur de la machine zébrée depuis le début de saison, il a disputé la quasi-intégralité des dix premières journées de championnat, marquant deux buts et adressant quatre assists.

L'équipe d'Edward Still pointe à la 11e place de D1A et accueillera Genk dimanche pour le compte de la 11e journée.

Le Sporting de Charleroi a annoncé lundi la prolongation de contrat, jusqu'en juin 2024, de son meneur de jeu Ryota Morioka. Le Japonais de 30 ans arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison. Arrivé en Belgique en juillet 2017 à Waasland-Beveren, il a joué six mois avec les Lions avant de rejoindre le RSC Anderlecht début 2018. Ne parvenant pas à percer chez les Mauves, il a été cédé sur base locative à Charleroi en janvier 2019, puis transféré définitivement six mois plus tard. Depuis lors, Morioka a compilé 14 buts et 18 passes décisives en 87 matches avec les Carolos. Moteur de la machine zébrée depuis le début de saison, il a disputé la quasi-intégralité des dix premières journées de championnat, marquant deux buts et adressant quatre assists. L'équipe d'Edward Still pointe à la 11e place de D1A et accueillera Genk dimanche pour le compte de la 11e journée.