Mogi Bayat interpellé dans le cadre d'une affaire de matches truqués

Le parquet fédéral n'a pour l'heure pas communiqué davantage sur les raisons de son interpellation.

Selon la RTBF, l'enquête concernerait un dossier de matches truqués.

Le journal De Standaard indique pour sa part que des perquisitions ont eu lieu mercredi matin en plusieurs endroits du pays en rapport avec des suspicions de fraudes financières et de blanchiment d'argent dans le milieu du football.

L'enquête viserait principalement les agents de joueurs Mogi Bayat et Dejan Vejlkovic, ainsi que les clubs avec lesquels ils font affaire.

Van Holsbeeck, Leko et deux arbitres également privés de liberté

Outre l'agent de joueur et ancien dirigeant du Sporting de Charleroi Mogi Bayat, l'ancien dirigeant d'Anderlecht, Herman Van Holsbeeck, l'actuel entraîneur du club de Bruges, Ivan Leko, ainsi que les arbitres Sébastien Delferrière et Bart Vertenten, auraient également été privés de liberté, indique le journal L'Echo sur son site internet.

Des perquisitions seraient également en cours dans 10 des 16 clubs de football de division 1A.

Selon plusieurs médias, la justice mènerait une double enquête sur des matches truqués ainsi que sur de possibles fraudes financières et blanchiment d'argent.

Le parquet fédéral s'est contenté de confirmer l'interpellation de Mogi Bayat, l'un des principaux agents de joueur dans le monde du football belge, sans donner davantage de détails sur l'enquête. Celle-ci viserait également l'agent de joueur Dejan Veljkovic ainsi que les clubs avec lesquels ils ont traité.

Le parquet confirme les interpellations de Van Holsbeeck, Leko et de deux arbitres

Le parquet fédéral a confirmé les interpellations et auditions de Herman Van Holsbeeck, ancien dirigeant d'Anderlecht, de l'actuel entraîneur de Bruges, Ivan Leko, et des arbitres Bart Vertenten et Sébastien Delferière.

Auparavant, le parquet fédéral avait confirmé l'interpellation de Mogi Bayat, l'un des principaux agents de joueur dans le monde du football belge, sans donner davantage de détails sur l'enquête.

Des perquisitions ont été menées dans plusieurs clubs de division 1, l'Echo évoquant 10 clubs sur 16.

