Le Royal Excel Mouscron a tenu à s'excuser auprès du Sporting d'Anderlecht pour le comportement de certains de ses supporters lors de la minute de silence respectée dimanche au Lotto Park en mémoire de Robbie Rensenbrink. "Cela ne reflète en aucun cas les valeurs du club", ont écrit les Hurlus dans un communiqué lundi matin.

"Nous prenons nos distances face à ces comportements. Nous présentons, une fois de plus, nos sincères condoléances à la famille et les proches de M. Rensenbrink", a ponctué Mouscron.

Dimanche, le RSCA a rendu un vibrant hommage à Robbie Rensenbrink, icône du club, décédé vendredi dernier à l'âge de 72 ans des suites d'une maladie. Les membres de la famille du Néerlandais, qui restera sans doute pour toujours le plus talentueux joueur ayant foulé les pelouses du championnat de Belgique pendant une décennie (de 1969 à 1980), étaient présents au centre du terrain. La minute de silence a été perturbée par quelques cris en provenance de la tribune des visiteurs.

Sur le plan sportif, le Sporting d'Anderlecht s'est imposé 1-0 grâce à un but du jeune Antoine Colassin. Les Mauve et Blanc pointent à la 9e place, quatre longueurs derrière Genk, 6e et dernier virtuel qualifié pour les playoffs I. Mouscron est lui 11e (27 pts).

