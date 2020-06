Saint-Trond et l'entraîneur slovène Milos Kostic ont mis un terme à leur collaboration, a annoncé mardi le STVV.

Kostic est arrivé au club début janvier en remplacement de Nicky Hayen qui avait été nommé à la tête de l'équipe première le 25 novembre dernier après le licenciement de Marc Brys.

Le Slovène a dirigé Saint-Trond pour huit matchs. Son bilan est de trois victoires, un partage et quatre défaites. Saint-Trond a terminé le championnat, arrêté définitivement à la 29e journée, avec 33 points.

Kostic, 48 ans, avait déjà vécu une expérience en Belgique. Lors de la saison 2014-2015, il était l'assistant de Slavisa Stojanovic au Lierse. Il a ensuite officié à Zeljenicar en Bosnie (2016), puis en Grèce à Acharnaikos (2016-2017), Iraklis (2017) et l'AO Trikala (2019). Il a également fait un passage en Albanie, au FC Luftëtari (2018).

"C'était un honneur de pouvoir entraîner ce club fantastique avec ses supporters fantastiques", a déclaré Kostic dans le communiqué du STVV. "J'ai senti une grande appréciation dès le premier jour. Il y a tout de suite eu un bon lien avec les joueurs, les employés et les supporters. Un lien que je chérirai. Merci STVV, vous étiez géniaux. J'espère à bientôt!"

