Déclaré officiellement guéri depuis le 21 janvier dernier, Miguel Van Damme, gardien du CS Bruges, nous parle de son combat contre la leucémie. " C'est la plus belle victoire de ma carrière car je suppose que je ne gagnerai jamais la Ligue des Champions ", dit-il. Monologue.

Miguel Van Damme: " Ce jour-là, ma femme, Kyana, a absolument voulu m'accompagner à l'hôpital. Lors des contrôles mensuels antérieurs, elle travaillait mais nous savions que ça pouvait être une journée particulière. Le soir, nous sommes allés en ville avec quelques amis, pour boire quelques verres et manger un bout. Ce n'était rien de spécial : des côtelettes. Mais qu'est-ce que ça m'a plu ! Pour une fois, je ne devais faire attention à rien, même si je n'ai pas exagéré non plus car le lendemain, il y avait entraînement, hein (il rit).

...