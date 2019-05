On cite Simon Mignolet comme possible nouveau gardien du Club Bruges mais c'est prématuré. "Dans trois ou quatre ans, peut-être."

Certains croient encore en l'Américain Ethan Horvath mais la plupart des entraîneurs de D1A sont sceptiques : il ne convient pas au Club, qui construit le jeu depuis l'arrière. Comme le gardien, qui a préservé ses filets durant onze parties, suscite un certain intérêt auprès de clubs étrangers, le Club cherche quelqu'un d'autre.

On a récemment cité Simon Mignolet (31 ans). Dimanche, il a loupé de peu le titre avec Liverpool. Le Limbourgeois a passé les deux dernières saisons sur le banc des Reds, injustementau départ, car Loris Karius n'était pas meilleur que lui. Durant l'exercice qui s'achève, il s'est accommodé plus aisément de son sort car Alisson Becker a été très performant. Mignolet n'a pas de chance : le Trudonnaire a été aligné dans les épreuves de coupe mais Liverpool en a été rapidement éliminé, en FA Cup des oeuvres de Wolverhampton et en League Cup face à Chelsea.

Cette saison, Jürgen Klopp voulait absolument deux gardiens A, dans sa lutte pour le titre. Mignolet s'est incliné et a tenté d'être le plus positif possible malgré son rôle de second violon. Son agent, Nico Vaesen, raconte : "Il a tenu parole. On ne l'a pas beaucoup vu sur le terrain mais il a eu un impact considérable dans le vestiaire. L'entraîneur et ses coéquipiers ont d'ailleurs vanté son attitude."

Vaesen se met à la recherche d'un nouvel employeur. Mignolet est encore lié à Liverpool pour deux saisons mais si le joueur trouve un accord avec un autre club, les Reds ne devraient pas lui mettre de bâtons dans les roues, même si sa tête est quand même mise à prix pour 5 millions.

Quoi qu'il en soit, il ne mettra pas le cap sur le championnat de Belgique. Vaesen : "Simon est encore trop ambitieux pour cela. Je ne sais pas qui est à l'origine de cette rumeur mais ce ne sera envisageable que d'ici trois ou quatre ans."

Par Peter T'Kint