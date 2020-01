Hans Vanaken a remporté son 2e Soulier d'Or consécutif, le 4e de suite pour le Club Bruges. Voici le palmarès des autres récompenses décernées lors de la cérémonie.

Simon Mignolet Gardien de l'année

Simon Mignolet, dernier rempart du Club Bruges, a été désigné Gardien de l'année lors du 66e gala du Soulier d'Or mercredi à Puurs.

Mignolet, 31 ans, a été préféré à Sinan Bolat (Antwerp) et Hendrik Van Crombrugge (Eupen puis Anderlecht). Le Diable Rouge est revenu cette saison en Belgique, qu'il avait quittée en 2010, en provenance de Liverpool. En 18 rencontres de championnat, il n'a pris que 7 buts et réussi 12 'clean sheets'.

Il succède au palmarès au Croate Lovre Kalinic (La Gantoise), lauréat en 2017 et 2018 et désormais gardien d'Aston Villa.

Clement Entraîneur de l'année

Sans surprise, Philippe Clement a été désigné Entraîneur de l'année, mercredi, lors du 66e gala du Soulier d'Or, à Puurs. Champion de Belgique avec Genk la saison passée, Clement est cette saison en tête de la Jupiler Pro League avec le Club Bruges.

Avec 776 points, Clement, 45 ans, a largement devancé l'entraîneur de l'Antwerp Laszlo Bölöni (169) et celui de La Gantoise Jess Thorup (147).

Il succède au palmarès à son prédécesseur sur le banc brugeois, Ivan Leko.

Yari Verschaeren est l'Espoir de l'année

Yari Verschaeren a été désigné Espoir de l'année, mercredi, lors du 66e gala du Soulier d'Or. La pépite anderlechtoise, 18 ans, a été élue avec 320 points. Le Gantois Jonathan David (275 points) prend la deuxième place. Sander Berge (Genk) est troisième (252).

Verschaeren ajoute ainsi un nouveau trophée à sa collection. Il avait déjà été désigné Espoir de l'année au gala du Footballeur Pro et à celui du Sportif belge de l'année.

Verschaeren succès au palmarès au Brésilien Wesley Moraes (Club Bruges).

Le missile de Clinton Mata contre La Gantoise est le but de l'année

Le Brugeois Clinton Mata a inscrit le but de l'année. C'est ce qui a été annoncé mercredi lors du 66e gala du Soulier d'Or. Mata a été récompensé pour son missile des 25 mètres contre La Gantoise le 31 mars dernier.

Le vainqueur a été désigné à l'issue d'un vote sur HLN.be. Mata a récolté 48,22% des suffrages, devançant Didier Lamkel Zé (Antwerp), deuxième avec 30,83%, et Emmanuel Dennis (20,95%).

Eden Hazard a lui été sacré meilleur Belge à l'étranger pour la 3e année de suite

