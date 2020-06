Michel Preud'homme n'est plus l'entraîneur du Standard de Liège mais reste vice-président du club.

Michel Preud'homme a annoncé dans une vidéo diffusée lundi qu'il allait quitter son poste d'entraîneur du Standard de Liège en vue de la saison prochaine. Il va toutefois rester au sein du club liégeois, où il continuera de porter la casquette de vice-président.

Après des semaines de réflexion, 'MPH' a donc finalement pris sa décision, tirant un trait sur son troisième passage en tant que T1 dans la Cité ardente.

Michel Preud'homme, 61 ans, a achevé cette saison sa seconde année comme entraîneur, sur les trois que prévoyait son contrat (et une année comme vice-président à temps plein). L'ancien portier a vu son équipe mener le championnat en septembre mais quelques blessures et une fin d'année 2019 chargée ont fait reculer les Liégeois dans la hiérarchie. Au moment de l'arrêt définitif des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19, le Standard pointait à la 5e place du championnat, synonyme de qualification pour les préliminaires de l'Europa League.

Preud'homme avait déjà porté le costume d'entraîneur liégeois entre janvier 2001 et juin 2002 et avait ponctué son deuxième séjour, débuté en août 2006, par un titre de champion de Belgique acquis à l'issue de la saison 2007-2008.

Outre le Standard, Preud'homme a entraîné, avec succès:

La Gantoise (2008-2010),

le FC Twente (2010-2011),

Al Shabab (2011-2013)

le Club Bruges (2013-2017).

Au total, il a remporté

deux titres de champion de Belgique (2008, 2016),

deux Coupes de Belgique (2010, 2015),

une Supercoupe de Belgique (2016),

une Coupe des Pays-Bas (2011),

une Supercoupe des Pays-Bas (2010)

un titre en Arabie saoudite (2012).

Il compte aussi trois titres d'entraîneur de l'année en Belgique (2008, 2015, 2016) et un aux Pays-Bas (2011).

Michel Preud'homme a annoncé dans une vidéo diffusée lundi qu'il allait quitter son poste d'entraîneur du Standard de Liège en vue de la saison prochaine. Il va toutefois rester au sein du club liégeois, où il continuera de porter la casquette de vice-président.Après des semaines de réflexion, 'MPH' a donc finalement pris sa décision, tirant un trait sur son troisième passage en tant que T1 dans la Cité ardente. Michel Preud'homme, 61 ans, a achevé cette saison sa seconde année comme entraîneur, sur les trois que prévoyait son contrat (et une année comme vice-président à temps plein). L'ancien portier a vu son équipe mener le championnat en septembre mais quelques blessures et une fin d'année 2019 chargée ont fait reculer les Liégeois dans la hiérarchie. Au moment de l'arrêt définitif des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19, le Standard pointait à la 5e place du championnat, synonyme de qualification pour les préliminaires de l'Europa League. Preud'homme avait déjà porté le costume d'entraîneur liégeois entre janvier 2001 et juin 2002 et avait ponctué son deuxième séjour, débuté en août 2006, par un titre de champion de Belgique acquis à l'issue de la saison 2007-2008. Outre le Standard, Preud'homme a entraîné, avec succès:Au total, il a remporté Il compte aussi trois titres d'entraîneur de l'année en Belgique (2008, 2015, 2016) et un aux Pays-Bas (2011).