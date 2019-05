Anderlecht a frappé un énorme coup sur le marché des transferts en convaincant Vincent Kompany de revenir au Parc Astrid. Le Diable Rouge, 33 ans, a annoncé dimanche matin qu'il quittait Manchester City, avant d'indiquer son retour à Anderlecht, comme "joueur-manager".

"Je n'oubliera jamais le moment où Vincent m'a dit: 'Oui je le fais'", déclare le président d'Anderleht Marc Coucke, dans une vidéo publié dimanche par le RSCA.

Dans cette même vidéo, Michael Verschueren, directeur sportif du Sporting, donne plus de détails sur le rôle que Vincent Kompany aura à l'ombre de Saint-Guidon. "Il déterminera la tactique de l'équipe, il déterminera ceux qui jouent", déclare Michael Verschueren. "Mais quand il est sur le terrain, il fera appel à un entraîneur qui vient avec lui et qui fait le coaching. C'est un peu 'out of the box' mais je pense que le Sporting a besoin de se renouveler et c'est le premier pas. Il a le sang mauve, il a envie que ce club redevienne ce qu'il était avant".

Marc Coucke & Michael Verschueren: "Il nous a impressionnés avec ses analyses claires et sa vision pour l'avenir du RSCA"@CouckeMarc & @mikeverschueren: "Hij maakte indruk met zijn heldere analyse en visie op de toekomst van #RSCA"#theprinceisback #COYM pic.twitter.com/UTppTjoBNZ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 19, 2019

"Avec le transfert de Vincent, nous réalisons quelque chose que tout le monde pensait impossible", dit encore Michael Verschueren. "Vincent est un enfant de la maison. Il est l'homme dont nous avons besoin pour donner un nouvel élan au club et installer le RSCA 2.0. On a beaucoup parlé de football, de vision, de l'avenir de notre football, de notre club, des problèmes que nous avons actuellement. On a aussi beaucoup parlé des jeunes. Vincent est quelqu'un qui a envie de travailler avec les jeunes. Il a aussi une vision claire sur comment on veut jouer à l'avenir, avec un football très offensif. Tout cela nous a menés à la conclusion que Vincent était quelqu'un dont nous avions besoin".