Il avait succédé à Stefan Kramer dont il était l'adjoint en début de saison.

Michael Valkanis quittera son poste d'entraîneur de l'AS Eupen à la fin de la saison, a indiqué le club germanophone vendredi. "L'engagement de Michael Valkanis avait été convenu dès le début jusqu'à la fin de la saison, l'Australien ayant déjà pris d'autres engagements", précise Eupen dans un communiqué.

Michael Valkanis, 47 ans, était arrivé à Eupen en janvier comme adjoint de Stefan Kramer et s'était retrouvé T1 des Pandas un mois plus tard à la suite du licenciement du coach allemand, s'engageant jusqu'à la fin de la saison. Les Pandas ont assuré leur maintient en terminant 15e de la phase classique du championnat de D1A, et ne sont donc pas concernés par les playoffs, réservés au top 8.

En Coupe, Eupen a été éliminé par Anderlecht en demi-finales. "Michael Valkanis a fait un excellent travail au sein de la KAS Eupen, d'abord en tant qu'entraîneur adjoint puis en tant qu'entraîneur principal", déclare Christoph Henkel, directeur général du club. "Il a ainsi contribué à ce que l'équipe puisse se maintenir une nouvelle fois en Jupiler Pro League.

"Dès le début, la collaboration avec Michael Valkanis n'avait été convenue que pour cette saison et prend donc fin maintenant. Nous remercions Michael Valkanis pour son travail performant et son grand engagement pour notre équipe première. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour la suite de sa carrière."

