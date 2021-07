Le champion d'Italie possèdait une clause de rachat pour un joueur qu'il avait prêté puis vendu aux rouches. On annonce ici et là que le jeune défenseur central devrait être prêté dans la foulée au Genoa.

Zinho Vanheusden retourne en Italie. Le Standard et l'Inter Milan ont annoncé le transfert du capitaine des Rouches mardi. Acheté par l'Inter Milan, où il a déjà évolué, le défenseur du Standard, 21 ans, pourrait être prêté ensuite. La Genoa en Série A italienne est citée avec insistance par plusieurs médias. Zinho Vanheusden a dû se remettre cette saison d'une blessure aux ligaments croisés du genou.

Formé à l'Académie Robert Louis-Dreyfus, Zinho Vanheusden avait rejoint l'Inter en 2015 et était revenu au Standard à la fin du mercato d'hiver 2018.

Le Limbourgeois, qui compte une sélection en équipe nationale, s'était déchiré les ligaments croisés antérieurs du genou droit le 1er novembre lors du match de championnat contre Ostende. C'était là, déjà, sa troisième blessure grave au genou. Le défenseur s'est déchiré les ligaments croisés du genou gauche en septembre 2017 lors d'un match de Youth League avec l'Inter Milan.

En mai 2019, il a subi une opération du même genou gauche après un faux mouvement à l'entraînement. Il avait alors manqué le championnat européen des moins de 23 ans en Italie et à Saint-Marin. Le Standard a salué le départ de Zinho Vanheusden qui aura joué 76 matches (4 buts) en trois saisons passées à Liège.

Lire aussi: Le Standard peut à nouveau transférer

Lire aussi: Pourquoi Balikwisha est parti au clash avec le Standard

Zinho Vanheusden retourne en Italie. Le Standard et l'Inter Milan ont annoncé le transfert du capitaine des Rouches mardi. Acheté par l'Inter Milan, où il a déjà évolué, le défenseur du Standard, 21 ans, pourrait être prêté ensuite. La Genoa en Série A italienne est citée avec insistance par plusieurs médias. Zinho Vanheusden a dû se remettre cette saison d'une blessure aux ligaments croisés du genou. Formé à l'Académie Robert Louis-Dreyfus, Zinho Vanheusden avait rejoint l'Inter en 2015 et était revenu au Standard à la fin du mercato d'hiver 2018. Le Limbourgeois, qui compte une sélection en équipe nationale, s'était déchiré les ligaments croisés antérieurs du genou droit le 1er novembre lors du match de championnat contre Ostende. C'était là, déjà, sa troisième blessure grave au genou. Le défenseur s'est déchiré les ligaments croisés du genou gauche en septembre 2017 lors d'un match de Youth League avec l'Inter Milan. En mai 2019, il a subi une opération du même genou gauche après un faux mouvement à l'entraînement. Il avait alors manqué le championnat européen des moins de 23 ans en Italie et à Saint-Marin. Le Standard a salué le départ de Zinho Vanheusden qui aura joué 76 matches (4 buts) en trois saisons passées à Liège.