Jere Uronen va continuer sa carrière au Stade Brestois, club de Ligue 1. Le latéral gauche finlandais, 27 ans, évoluait au KRC Genk depuis janvier 2016 et a paraphé un contrat de trois saisons en faveur des Bretons. Les deux formations ont officialisé la nouvelle mardi après-midi.

Uronen avait rejoint le Limbourg en provenance du club suédois de Helsingborg lors du mercato hivernal 2016. Depuis lors, il a compilé 6 buts et 14 passes décisives en 169 duels pour le Racing, avec lequel il a remporté un championnat (2018-2019) et une Coupe (2021). Il n'a joué que 32 minutes lors des derniers playoffs I, voyant le Mexicain Gerardo Arteaga lui passer devant dans la hiérarchie au poste de back gauche.

Samedi, il a disputé son dernier match avec Genk lors de la défaite contre le Club Bruges en Supercoupe (3-2), montant peu après l'heure de jeu et inscrivant l'ultime but de la partie. International finlandais, Uronen compte 52 apparitions pour les Hiboux Grands-Ducs, dont trois à l'Euro 2020. Il a notamment joué 70 minutes du match contre la Belgique le 21 juin à Saint-Pétersbourg. A Brest, 17e de la défunte saison, Uronen devra remplacer le Français Romain Perraud, parti à Southampton.

