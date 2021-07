Le joueur avait été prêté par Eupen à l'Antwerp en janvier dernier pour remplacer Jean Butez, blessé. Il s'est engagé pour trois ans avec le Great Old.

Ortwin de Wolf quitte définitivement l'AS Eupen pour l'Antwerp, ont annoncé les deux clubs lundi. Prêté par les Pandas au Great Old la saison dernière, le gardien de but de 24 ans a signé un contrat de trois ans, avec une année de plus en option, avec le club anversois.

"Les deux clubs et le joueur se sont mis d'accord sur les modalités du transfert. En acceptant ce transfert, la KAS Eupen a donné suite au souhait d'Ortwin De Wolf de rejoindre l'Antwerp", écrit l'AS Eupen sur son site internet. Ortwin de Wolf, passé de Lokeren à Eupen en 2019, avait été prêté à l'Antwerp lors de la seconde moitié de la saison dernière. Saison au cours de laquelle il a joué 19 matches, dont sept dans les cages anversoises.

