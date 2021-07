L'international allemand aura disputé 43 rencontres pour le compte des Buffalos. Il a été formé au Bayern Munich.

Niklas Dorsch quitte La Gantoise et s'est engagé en faveur d'Augbsourg en Bundesliga, ont annoncé les deux clubs jeudi. L'international espoir allemand a signé un contrat jusqu'en 2026.

Dorsch, 23 ans, était arrivé à Gand la saison dernière en provenance du FC Heidenheim. La saison dernière, il a disputé 43 rencontres pour les Buffalos avec 4 buts et 4 assists au compteur. Le joueur formé au Bayern Munich était sous le radar de nombreux clubs après ses performances avec l'équipe nationale espoirs allemande qui a remporté l'Euro U21 début juin.

En finale, l'Allemagne avait battu le Portugal 1-0 grâce à un but de l'ancien Anderlechtois Lukas Nmecha.

