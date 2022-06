Le milieu de terrain de 37 ans évoluait les deux dernières saisons à Mouscron, alors que l'Autrichien, deuxième du Soulier d'or 2020, débarque à Louvain en provenance du Beerschot, qui a été relégué en D1B.

Christophe Lepoint a signé un contrat de deux ans avec Seraing, a annoncé le club liégeois qui a assuré son maintien en Jupiler Pro League à l'issue d'un barrage avec le RWDM.

Christophe Lepoint s'est engagé avec les Métallos après avoir passé presque deux saisons l'Excel Mouscron. Ce milieu de terrain de 37 ans, avait rejoint les rangs des Hurlus depuis Courtrai (2017-2021) lors du dernier mercato hivernal.

Il avait déjà auparavant évolué au Canonnier lors de la saison 2008-2009, d'où il avait rejoint La Gantoise (2009-2015). Il avait été prêté à Waasland-Beveren (2021-2013) puis avait porté les couleurs de Charlton Athletic en 2015 et de Zulte Waregem de 2015 à 2017 avant son passage chez les Epérons d'Or.

Raphael Holzhauser s'est engagé pour deux ans avec Oud-Heverlee Louvain, a annoncé vendredi le club de Jupiler Pro League. Le milieu offensif autrichien arrive en provenance du Beerschot, relégué en 1B la saison prochaine.

Holzhauser, 29 ans, évoluait au Beerschot depuis 2019. Il avait contribué au retour du club parmi l'élite puis à l'excellente saison des Anversois en tant que promus. Ses prestations lui avaient d'ailleurs valu de se classer deuxième au Soulier d'Or 2020, seulement devancé par Lior Refaelov. Cette saison a été plus compliquée pour l'Autrichien, auteur de 3 buts et 7 assists en 30 matchs, qui n'a pu aider le Beerschot à éviter la lanterne rouge et la relégation. Il termine son aventure chez les 'Rats' avec 27 buts et 32 passes décisives en 98 rencontres.

Formé au Rapid Vienne, il a débuté en équipe première avec Stuttgart. Il a également joué pour Augsbourg, l'Austria Vienne et le Grasshopper avant de rejoindre la Belgique. Holzhauser compte deux présences en équipe nationale autrichienne. Marc Brys, l'entraîneur d'OHL, s'est réjoui de l'arrivée de "l'un des meilleurs joueurs" du championnat de Belgique. "Je suis ravi que nous puissions ajouter une personne de cette qualité à notre groupe. Il a constamment prouvé ces dernières années qu'il pouvait être important et décisif."

