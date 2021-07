Laissé libre par Zulte-Waregem, le Français connaîtra sa quatrième expérience belge à l'Union.

Damien Marcq a signé pour un an, avec option pour une année de plus, à l'Union Saint-Gilloise, a indiqué le club bruxellois mercredi.

Le médian français de 32 ans était libre après son passage à Zulte-Waregem où il a évolué les trois dernières saisons, jouant 70 matches (2 buts et 3 assists) sous le maillot du Essevee. Damien Marcq connaît bien la D1A, dont il arpente les pelouses depuis 2013.

🆕 𝑳'𝒆𝒙𝒑𝒆́𝒓𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒆́ 𝑫𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏 𝑴𝒂𝒓𝒄𝒒 𝒏𝒐𝒖𝒔 𝒓𝒆𝒋𝒐𝒊𝒏𝒕 !



🔗 Apprenez-en plus sur notre nouveau médian : https://t.co/aAvmmuqGh5



🔥 #BienvenueDamien pic.twitter.com/o5MXjM6vFb — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) July 7, 2021

Le joueur formé à Boulogne avait en effet joué à Charleroi et à La Gantoise avant de passer au Gaverbeek en 2018. De retour en D1 après 48 ans d'absence, l'Union débutera le championnat par un derby sur la pelouse d'Anderlecht le 25 juillet.

Damien Marcq a signé pour un an, avec option pour une année de plus, à l'Union Saint-Gilloise, a indiqué le club bruxellois mercredi. Le médian français de 32 ans était libre après son passage à Zulte-Waregem où il a évolué les trois dernières saisons, jouant 70 matches (2 buts et 3 assists) sous le maillot du Essevee. Damien Marcq connaît bien la D1A, dont il arpente les pelouses depuis 2013. Le joueur formé à Boulogne avait en effet joué à Charleroi et à La Gantoise avant de passer au Gaverbeek en 2018. De retour en D1 après 48 ans d'absence, l'Union débutera le championnat par un derby sur la pelouse d'Anderlecht le 25 juillet.