L'ancien Diable rouge a disputé 34 recontres des Zèbres lors de la saison écoulée.

Guillaume Gillet portera encore la vareuse zébrée au cours de la prochaine saison, le Sporting de Charleroi et le milieu de terrain ayant trouvé un accord concernant une prolongation de contrat jusqu'en juin 2022, a annoncé mercredi le RCSC.

L'ancien Diable rouge est arrivé à l'été 2020 au Pays noir en provenance du RC Lens. Pour sa première saison au Mambourg, le milieu de terrain a pris part à 34 matchs (2 assists) avec les Zèbres, pour un total de 2.603 minutes de jeu.

"Charmé par le nouveau projet du Sporting de Charleroi, ainsi que par le discours d'Edward Still (le nouvel entraîneur du Sporting, NDLR), Guillaume Gillet a paraphé un nouveau contrat d'une saison", se réjouit le matricule 22 sur son site internet. Guillaume Gillet est âgé de 37 ans.

Le Liégeois de naissance a notamment porté la vareuse de La Gantoise, d'Anderlecht, de Bastia, de Nantes et de l'Olympiakos au cours d'une riche carrière qui l'a également vu jouer à une vingtaine de reprises pour l'équipe nationale belge.

