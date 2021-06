Zinho Gano débarque en provenance de Genk, Musona quitte le Parc Astrid avec seulement 33 matches au compteur.

Zulte Waregem a recruté Zinho Gano. L'attaquant de 27 ans qui arrive du KRC Genk a signé un contrat de trois ans assorti d'une option d'un an supplémentaire. Le club de Zulte Waregem l'a annoncé ce lundi via un communiqué.

Gano a disputé la fin de saison passée avec le KV Courtrai, en prêt depuis le KRC Genk. Il y a joué douze matchs, inscrit six buts et donné un assist. Avant Zulte Waregem, Gano avait également évolué sous les couleurs de l'Excel Mouscron, de Waasland-Beveren, du KV Ostende, du KRC Genk et de l'Antwerp. "Un transfert définitif garantit de la stabilité. Ce confort me permettra de prester à mon meilleur niveau", a déclaré le joueur. "J'ai hâte de disputer mon premier match pour Zulte Waregem. Les infrastructures et le stade sont au top. Je suis impatient de rencontrer les supporters." "Zinho est un joueur qui connaît le championnat belge comme sa poche", a ajouté Eddy Cordier, CEO du club. "C'est un joueur expérimenté qui pourrait devenir une figuré-clé de Zulte Waregem. Nous sommes donc heureux qu'il ait rejoint notre ligne offensive malgré l'intérêt de nombreux clubs."

MUSONA EN ARABIE SAOUDITE

Knowledge Musona, 31 ans, jouera la saison prochaine au Al-Ta'ee FC, promu en D1 saoudienne. La direction du club bruxellois a officialisé la nouvelle lundi soir.

Arrivé d'Ostende en 2018, l'international zimbabwéen de 31 ans a été prêté à l'AS Eupen en janvier 2020. Il a marqué neuf buts en 33 matches avec les Pandas. Chez les Mauves, l'international zimbabwéen (27 sélections) a inscrit un seul but en dix matches.

Knowledge Musona trekt naar Al-Tai Football Club. Le RSCA lui souhaite plein succès dans la suite de sa carrière en Arabie Saoudite. 🟣⚪ https://t.co/ARV3s2rqor pic.twitter.com/Ll9wiQK9yJ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 28, 2021

