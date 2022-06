Le Nigérian débarque de Norrköping en Suède et s'est engagé jusqu'en 2026 avec les Bruxellois.

Ishaq Abdulrazak est le premier transfert entrant du RSC Anderlecht, a annoncé le club bruxellois lundi. Le Nigérian arrive en provenance du club suédois de Norrköping et a signé un contrat jusqu'en 2026 avec les Mauves.

Abdulrazak, 20 ans, a fait ses débuts professionnels en 2020 avec Norrköping qui l'avait alors transféré en provenance de l'académie nigériane de Unity Academy. Au total, l'ailier droit a joué 61 rencontres pour le club suédois avec 2 buts et 7 assists au compteur.

From Norrköping to Brussels. There's a new Mauve in town. 🇳🇬 Welcome, Ishaq Abdulrazak. 🟣⚪ — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 20, 2022

"Nous suivons Ishaq depuis longtemps déjà et nous sommes très heureux de pouvoir l'ajouter au groupe. D'une part, Ishaq a de nombreuses qualités physiques: il est rapide et agile, il a du volume de jeu et joue avec beaucoup d'assertivité. D'autre part, il a aussi beaucoup de capacités techniques, ce qui le rend polyvalent", a déclaré Peter Verbeke, le CEO du RSCA. Le RSC Anderlecht a repris les entraînements ce lundi avec Felice Mazzu comme entraîneur.

