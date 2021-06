Le milieu de terrain espagnol s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2025.

Le Sporting d'Anderlecht a annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec le Borussia Dortmund pour un transfert définitif de Sergio Gomez Martin.

Ce milieu de terrain offensif, 20 ans, a été formé au Barça et fut international chez les jeunes. En janvier 2018, le Catalan a rejoint Dortmund où il a fait ses débuts professionnels. Il avait ensuite été prêté à Huesca où il a décroché le titre en deuxième division et joué une saison en Liga. Il rejoindra Anderlecht lundi et a signé un contrat jusqu'en 2025.

"Sergio est un joueur polyvalent qui peut évoluer avec la même réussite en milieu de terrain, sur l'aile et le flanc gauche. Grâce à sa formation au Barça, il est fort techniquement, mais il démontre aussi une saine agressivité, qu'il associe à de la vitesse et de l'explosivité. C'est un joueur au grand potentiel", a expliqué Peter Verbeke, le directeur sportif d'Anderlecht dans le communiqué du club bruxellois.

C'est le 5e transfert annoncé par Anderlecht après le gardien Colin Coosemans (La Gantoise), Wesley Hoedt (Southampton), Taylor Harwood-Bellis (Manchester City) et Lior Refaelov (Antwerp).

