La Gantoise s'est imposée 2-1 dimanche à domicile contre le Cercle de Bruges dans son match comptant pour la neuvième journée de championnat. Menés 0-1, les Gantois ont renversé la tendance grâce à Julien De Sart (64e) et Darko Lemajic (73e).

Les deux équipes étaient à égalité avant cette rencontre et possédaient le même nombre de points qu'OHL, avant-dernier.

Le Cercle se créait la première occasion à la suite d'un corner. Le défenseur Jesper Daland envoyait le ballon de la tête sur le poteau de Sinan Bolat à la huitième minute.

De l'autre côté, la Gantoise imitait son adversaire au quart d'heure de jeu en envoyant également le ballon sur les montants. Vakoun Bayo reprenait à bout portant et heurtait la barre transversale.

Deux minutes plus tard, Cristopher Operi obligeait le portier brugeois à intervenir sur un coup franc en dehors du rectangle.

Le match se déroulait sur un petit rythme jusqu'à une faute dans le rectangle gantois qui permettait à Alejandro Millan d'ouvrir la marque sur pénalty (39e), le troisième concédé en trois rencontres par les Buffalos. Il s'agit également du troisième but en championnat du joueur espagnol.

Le deuxième acte repartait sur le même rythme que le premier avec peu d'occasions à se mettre sous la dent et une équipe de la Gantoise très peu inspirée.

Le Cercle profitait de cette faiblesse et manquait le 0-2 de peu via Ahoueke Denkey qui reprenait au petit rectangle un débordement de Vitinho (58e). Le Togolais doit se demander comment il a pu mettre ce ballon à côté, alors que l'action semblait immanquable.

Contre le cours du jeu, Julien De Sart ramenait l'égalité grâce à une frappe en dehors du rectangle à la suite d'un débordement de son équipe (64e). Avec son deuxième but personnel de la saison, le milieu de terrain transformait la première tentative gantoise en cette seconde mi-temps.

Quelques minutes après cette égalisation, les Buffalos inversaient la tendance grâce au premier but de la saison de Darko Lemajic sur un centre de Giorgi Chakvetadze (73e). La tête croisée du Serbe ne laissait aucune chance à Thomas Didillon qui touchait le ballon sans parvenir à le sortir du but.

Le Cercle mettait la pression en fin de rencontre, mais sans réussir à égaliser.

Au classement, grâce à cette victoire, la Gantoise se donne un peu d'air dans le bas de classement et remonte temporairement à la douzième place avec onze points. De son côté, le Cercle reste calé à huit points, à égalité avec OHL, avant-dernier.

