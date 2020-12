Zulte Waregem s'est imposé 2-3 sur la pelouse d'Eupen mardi soir au Kehrweg en match d'alignement de la 16e journée du championnat de Belgique de football.

Un doublé de Knowledge Musona (34e et 57e minutes) avait donné l'avance à Eupen, mais le Essevee à émergé dans le dernier quart d'heure. Jean-Luc Dompé (75e), Gianni Bruno (82e) et Olivier Deschacht (84e) ont offert les 3 points aux troupes de Franky Dury.

Au classement, Zulte Waregem est 12e avec 21 points. Eupen pointe en 14e position avec 20 unités.

Ce match devait se dérouler le 13 décembre mais a été reporté en raison des nombreux cas de coronavirus au sein du club d'Eupen.

Les Pandas ont encore deux matches en retard à jouer: le 6 janvier contre Genk et le 12 janvier à Ostende.

Mercredi, Saint-Trond recevra le Beerschot dans le dernier match de championnat de l'année 2020. Cette rencontre de la 18e journée de Jupiler Pro League, prévue le 15 décembre, a été déplacée en raison des cas de Covid-19 qui ont touché le Beerschot. Les Rats ont un autre match à rattraper, face au CS Bruges. Ce duel de la 17e journée se déroulera le 13 janvier.

Un doublé de Knowledge Musona (34e et 57e minutes) avait donné l'avance à Eupen, mais le Essevee à émergé dans le dernier quart d'heure. Jean-Luc Dompé (75e), Gianni Bruno (82e) et Olivier Deschacht (84e) ont offert les 3 points aux troupes de Franky Dury. Au classement, Zulte Waregem est 12e avec 21 points. Eupen pointe en 14e position avec 20 unités. Ce match devait se dérouler le 13 décembre mais a été reporté en raison des nombreux cas de coronavirus au sein du club d'Eupen. Les Pandas ont encore deux matches en retard à jouer: le 6 janvier contre Genk et le 12 janvier à Ostende. Mercredi, Saint-Trond recevra le Beerschot dans le dernier match de championnat de l'année 2020. Cette rencontre de la 18e journée de Jupiler Pro League, prévue le 15 décembre, a été déplacée en raison des cas de Covid-19 qui ont touché le Beerschot. Les Rats ont un autre match à rattraper, face au CS Bruges. Ce duel de la 17e journée se déroulera le 13 janvier.