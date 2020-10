Le RSC Anderlecht n'est pas parvenu à renouer avec la victoire dimanche soir en conclusion de la 9e journée de la Jupiler Pro League. Menant 2-0 à la pause grâce à Verschaeren (38e) et Tau (45e), le RSCA s'est fait rejoindre 2-2 par Oud Heverlee Louvain qui a pu compter pur ce faire sur Duplus (53e) et Maertens (84e). OHL reste 7e du classement, désormais emmené par le Club de Bruges (19 pts), avec 15 points. Les Mauves comptent 14 points et demeurent neuvièmes.

Très animée et riche en occasions (39 tirs au but), la rencontre aurait pu basculer dans un camp ou l'autre. OHL a fait mal en première période en trouvant à plusieurs reprises les espaces dans le dos de la défense anderlechtoise. Sans Delcroix, Henry (21e), Mercier (24e) aurait pu ouvrir le score. Les hommes de Marc Brys ont connu encore dix minutes de domination traduites par de nouvelles réelles possibilités signées Henry (27e), Sowah (33e) et De Norre (34e).

Les hommes de Vincent Kompany, avec les nouveaux venus Cullen et Miazga, s'en sortaient bien. Il en fallait plus pour les décourager et après une mêlée dans le rectangle louvaniste, Verschaeren concluait joliment un mouvement superbe Kana-Tau prolongé par un centre millimétré de Murillo (1-0, 38e). Tau butait ensuite sur le gardien Romo (44e), mais prenait sa revanche de la tête sur un nouveau centre idéal de Mykhailichenko (2-0, 45e).

OHL, mal payé de ses initiatives trouva la faille à la reprise. De Norre, nouvel arrivé à Den Dreef, n'a pas cadré sa frappe (49e) mais à l'inverse Duplus propulsait au fond des filets un ballon mal dégagé par Tau à la suite d'un coup franc (2-1, 53e).

Oud Heverlee Louvain continua à y croire d'autant qu'après un arrêt de Van Crombrugge devant Sowah (70e), c'est le portier visiteur Romo qui maintenait son équipe dans le match. Il sauvait une reprise à bout pourtant de Murillo (74e). Et Maertens d'une frappe pure, détournée par Miazga, égalisait 2-2 (84e) de façon somme toute logique.

On n'était pas au bout des émotions : à la 88e l'arbitre Van Driessche accordait un penalty à Anderlecht pour une faute de main de Tshimanga avant de se raviser après avoir consulté le VAR. Et dans le temps additionnel (90e+3) , c'est OHL qui aurait pu arracher les trois points l'envoi enroulé de Tamari se fracassant sur le poteau de Van Crombrugge impuissant.

La dernière rencontre de la 9e journée de D1A, Waasland-Beveren - Ostende programmé lundi soir a été reportée en raison de nombreux cas de Covid-19 dans l'effectif waeslandien.

