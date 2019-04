Mbokani assome un Anderlecht en pleine crise

Zéro point sur neuf ! Anderlecht, qui se disait candidat au titre, et se déplace au Standard vendredi, attend toujours son premier point dans le playoff 1 de la Jupiler Pro League de football. Il n'a en effet conservé que 6 minutes, l'avantage que lui avait procuré Pieter Gerkens à la 33e, dimanche contre l'Antwerp, lors de la troisième journée. L'ex-chamois niortais Didier Lamkel Zé a en effet égalisé à la 39e. Dieumerci Mbokani, à l'origine du premier goal anversois, allait également être à la base, puis l'auteur du second, à la 83e. Cette troisième défaite en autant de matches du Sporting, 1-2, témoigne des deux maux qui l'empêchent d'être performant. Grossièrement résumé: il marque trop difficilement, et encaisse trop facilement...

