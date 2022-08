Mbaye Leye a reçu comme mission d'aider Zulte Waregem à vivre une saison tranquille. Le Krant van West-Vlaanderen l'a confronté à des citations de ses collègues des bancs pour mieux cerner le nouvel entraîneur de Zulte Waregem.

1) "L'argent n'est pas une garantie de succès." (José Mourinho)

MBAYE LEYE : "Non, mais ça aide beaucoup. Il vaut mieux avoir de l'argent que de ne pas en avoir. J'ai connu cette situation au Standard. Quand vous n'avez pas assez de moyens financiers, il est très de pouvoir acquérir de bons joueurs. Vous recevez une liste et les meilleurs se révèlent tous trop chers et vous devez prendre les quatrième ou cinquième choix. Quand je vois les transferts qui se font actuellement dans les clubs belges, il est évident que quand on n'a pas d'argent, il est alors très difficile d'être ambitieux. Au Standard, j'ai connu un club de haut niveau avec un public fervent qui a besoin d'un grand budget sous peine de ne pas pouvoir atteindre ses objectifs. Avec plus d'argent à votre disposition, vous avez plus de chances de réussir. Plus vous investissez, plus vous pouvez espérer obtenir un retour sur investissement. Parfois, vous pouvez réaliser plus de choses avec moins de moyens, surtout si vous trouvez des gars revanchards, comme nous l'avons fait en 2013 avec Zulte Waregem ou comme l'Union la saison dernière. Cela n'enlève rien au fait que le Standard a été une bonne expérience pour moi. N'oubliez pas qu'au cours de ma première saison, nous avons terminé sixièmes et joué la finale de la coupe."

2) "Le plus grand défi dans le football est la gestion de ses émotions pour faire face à la pression." (Jürgen Klopp)

LEYE :"Il a raison parce que le football représente en effet beaucoup d'émotions. Cela permet aussi aux gens de dire ce qui était bon ou mauvais, même si souvent la réalité est différente. En tant qu'entraîneur, après une défaite, vous pouvez sentir que c'était mauvais. Mais lorsque vous analysez la rencontre en profondeur le lendemain, vous arrivez parfois à la conclusion que le contenu était bon, voire très bon. En tant qu'entraîneur, vous devez être capable de gérer vos émotions pour survivre à la pression inhérente à ce métier. Il ne faut cependant pas vouloir tout gérer. Les émotions vous permettent d'être humain et de montrer ce dont vous êtes capable. La saison dernière, en Ligue des champions, de nombreux matches se sont décidés par la force de l'émotion, souvent dans les fins de rencontres, lorsque des risques sont pris, que la structure initiale a été abandonnée et que la tactique a été oubliée."

3) "Les médias m'apprécient parce que je leur fournis des réponses honnêtes. Combien de personnes dans le football donnent des réponses honnêtes ? Je ne mens pas, je dis toujours la vérité. Ok, c'est peut-être ma vérité, mais c'est une vérité quand même. (Louis van Gaal)

LEYE :"Je ne suis pas sûr que la vérité intéresse tout le monde. Mon expérience en tant que coach jusqu'à présent m'a plutôt montré qu'il est n'est pas important d'être honnête et sincère. Il est parfois bon de faire une Georges Leekens et de ne pas toujours tout dire. Cela dépend du moment aussi. Parfois, vous êtes honnête et sincère et on vous dit : il parle de ses joueurs ! Alors que si José Mourinho ou Louis Van Gaal disent la même chose, ces mêmes personnes vont trouver ça très bien. Apparemment les réactions dépendent de qui vous êtes. Dans le football, il y a souvent du deux poids, deux mesures."

Une interview complète en néerlandais à retrouver ici.

