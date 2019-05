Mbaye Leye met un terme à sa carrière: "Le jour J est arrivé" (vidéo)

Mbaye Leye, 36 ans, qui aura porté le maillot d'Amiens et de six clubs belges (Zulte Waregem, La Gantoise, Standard, Lokeren, AS Eupen et enfin Mouscron, où son contrat expire le 30 juin), a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il disputera le 426e et ultime match de sa carrière ce vendredi soir (20h30) face à Waasland-Beveren, pour le compte de la 10e et dernière journée du Groupe B des playoffs 2.

