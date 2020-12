Mbaye Leye devient l'entraîneur principal du Standard de Liège jusqu'à la fin de cette saison 2020-2021.

Mbaye Leye est le nouvel entraîneur du Standard. Le club liégeois a annoncé mercredi que le Sénégalais avait été choisi pour succéder à Philippe Montanier sur le banc des Rouches. Il a signé un contrat jusqu'au terme de la saison.

Arrivé l'été dernier, Philippe Montanier, 56 ans, a été limogé samedi après la défaite 1-2 contre Saint-Trond, quittant Sclessin avec un bilan de 10 victoires, 8 partages et 10 défaites, toutes compétitions confondues. Pour le remplacer, la direction liégeoise a choisi un ancien de la maison.

Mbaye Leye, 38 ans, a joué au Standard de 2010 à 2012, remportant la Coupe de Belgique en 2011. L'ancien international sénégalais, qui a porté le maillot de cinq autres clubs belges (Zulte-Waregem, La Gantoise, Lokeren, Eupen et Mouscron), était devenu T2 de Michel Preud'homme en juin 2019. Il avait quitté le Standard en juin 2020 après l'arrivée de Philippe Montanier, venu à Sclessin avec son adjoint Mickaël Debeve, également remercié le week-end dernier.

Le Standard a concédé samedi face à Saint-Trond une quatrième défaite de suite. Les Liégeois, qui n'ont plus gagné depuis le 1er novembre (1-0 contre Ostende), restent sur huit matchs sans victoire. Ils occupent la 11e place du championnat avec 25 points.

Le Standard reprendra les entraînements le 4 janvier et jouera son premier match de l'année 2021 à domicile le lundi 11 janvier face à Waasland-Beveren.

Leye sera assisté par Patrick Asselman, ancien joueur et actuel analyste vidéo, qui cumulera cette fonction avec celle d'entraîneur adjoint. précise le club liégeois.

Le reste du staff sportif demeure inchangé, écrit le Standard sur son site internet. Eric Deflandre (entraîneur adjoint), Jan Van Steenberghe (entraîneur des gardiens), Renaat Philippaerts (entraîneur physique), Kevin Miny (préparateur physique) et Stan Van Den Buys (scout).

