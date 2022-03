Le milieu de terrain a été formé à Lyon et suivra avec intérêt le match des Gones contre Porto dans le cadre de la manche aller des 1/8e de finale de l'Europa League. Tout comme celui du PSG qui se rendra sur la pelouse du Real Madrid avec pour ambition de se qualifier pour les quarts de finale de la C1

Par Robin Job

Deux clubs français jouent des matchs importants ce soir. Le PSG joue son match retour de Ligue des Champions au Real Madrid et ton club de formation, l'OL joue son match aller d'Europa League à Porto un peu plus tôt dans la soirée. Vas-tu regarder les matchs ?

L'OL c'est ce soir ?!

C'est ce soir à 18h45 à Porto.

Je croyais que ce serait demain. Bien sûr, je vais les supporter. Même si c'est un match compliqué pour eux, je pense qu'ils peuvent se qualifier. Ce sera difficile contre Porto qui tourne très bien cette année. Je crois qu'ils ont aucune défaite en championnat. Si Lyon est dans un bon jour, ils peuvent gagner contre n'importe qui.

Pour ce qui est du PSG, leur avance d'un but est intéressante. Paris a de grandes ambitions, ils ne peuvent pas se permettre de se faire éliminer aussi tôt dans la compétition. J'espère pour le football français qu'ils se qualifieront ce soir.

