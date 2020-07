Le RSC Anderlecht a partagé l'enjeu (0-0) face à Nantes en match amical samedi. Dans le même temps, Saint-Trond s'est imposé à Zulte Waregem (2-3) et Ostende s'est incliné face à l'Union Saint-Gilloise (1-2).

Dominateurs en première période, les Bruxellois n'ont pas réussi à se montrer efficaces devant le but. En seconde période, les occasions se faisaient plus rares malgré une frappe sur le montant de Moses Simon (ex-La Gantoise) pour Nantes à dix minutes du terme. Anderlecht affrontera encore Lille le 1er août avant de se rendre à Saint-Trond le 9 août pour la première journée de championnat.

Les Trudonnaires se sont imposés 2-3 sur le terrain de Zulte Waregem samedi. Bruno avait donné l'avantage aux Flandriens (3e) mais Lee Seung-Woo (13e), Balongo (48e) et Lathouwers (51e) avaient inversé la tendance pour Saint-Trond. Le but de Srarfi pour Zulte Waregem ne changeait rien à l'issue de la rencontre (65e).

Dans le même temps, l'Union Saint-Gilloise (D1B) s'est imposée sur le terrain d'Ostende. Hjulsager avait donné l'avance aux Côtiers (25e) mais Fixelles sur penalty (41e) et Nielsen (88e) donnaient la victoire aux Bruxellois.

